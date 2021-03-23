Родители ямальских выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Первыми в ней примут участие мамы и папы выпускников Самбурга. Завтра, 24 марта, к акции подключатся школы Ямальского и Надымского районов, а 25 марта за парты сядут родители школьников Салехарда. Акция пройдет во всех муниципалитетах региона и завершится 2 апреля.

Вместе с родителями ЕГЭ сдадут представители исполнительных органов власти, главы городов и районов, их заместители по социальным вопросам, депутаты, общественные деятели и директора школ.

В этом году родителям предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку.

- Акция призвана помочь родителям выпускников снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой, - сообщила начальник отдела организации государственной итоговой аттестации и государственной аккредитации департамента образования ЯНАОСветлана Головко.