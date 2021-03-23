На Ямале сформировали штат волонтеров проекта по благоустойству

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершился набор добровольцев в волонтерский корпус проекта «Формирование комфортной городской среды». К нему присоединились 570 северян. Заявки поступили от бойцов РСО, волонтеров различных общественных объединений, студенческих сообществ и профильных специалистов.

Само голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. В эти дни добровольцы помогут северянам выбрать общественные территории, которые приведут в порядок в 2022 году.

- Самый молодой зарегистрировавшийся волонтер - 14-ти летняя жительница Ямальского района. Самые опытные в плане возраста - 63-летняя женщина из Губкинского и 58-летний мужчина из Муравленко. Мы не ожидали, что будет такой отклик от населения. Сейчас формируем окончательныей список и в ближайшее время начнем обучение, - рассказал заместитель директора Арктического центра добровольчества Сергей Ходаков.

Волонтеры будут работатьв МФЦ, крупных торговых центрах и на общегородских праздниках. Узнать активистов получится по специальным накидкам или толстовкам с символикой проекта.

Всего на выбор предложат 45 объектов благоустройства, размещенных на новом всероссийском портале 89.gorodsreda.ru.