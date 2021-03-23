Жительниц Салехарда поймали на афере с маткапиталом Фото: Вера Зенина

В Салехарде возбудили два уголовных дела в отношении местных жительниц. Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Оказалось, что женщины решили подзаработать на материнском капитале. Сговорившись с некими лицами, которых пока не удалось задержать, они подготовили фальшивые документы, которые приложили к заявлениям о необходимости улучшения жилищных условий. Далее злоумышленницы предоставили все бумаги в ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий ЯНАО».

- Однако реального намерения улучшить жилищные условия своей семьи женщины не имели. Полученными средствами они распорядились по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас ход расследования уголовных дел находится на контроле надзорного ведомства.