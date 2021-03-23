В Губкинском оштрафовали местных предпринимателей, добывающих воду с нарушением технических норм

В Губкинском оштрафовали местных предпринимателей, добывающих воду с нарушением технического регламента Фото: Вера Зенина

Прокуратура Губкинского наказала индивидуальных предпринимателей, занимающихся добычей и продажей питьевой воды. Оказалось, что бизнесмены работали без программы производственного контроля и производственно-технических регламентов. Кроме того, они не проводили исследования воды по содержанию химического состава, радиационной безопасности и паразитологическим показателям.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес предпринимателей представления об устранении нарушений, а также возбудила административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов.

На данный момент все нарушения устранены. Виновным назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.