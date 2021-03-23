В салехарде осудили преступную пару, которая заставляла людей употреблять наркотики Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Все началось с того, что в отделение полиции обратилась местная жительница. Она рассказала о своих знакомых, которые пытаются склонить ее к употреблению наркотиков.

В ходе проверки сотрудники вышли на мужчину и женщину, которые предлагали помощь в приобретении наркотиков, взамен они оставляли себе часть вещества для употребления.

По данной схеме, 23 апреля, один из обвиняемых приобрел для своей знакомой наркотик, часть которого оставил себе, а вторую часть его сообщница должна была доставить покупателю.

Однако на этот раз все пошло не по плану. После передачи злоумышленницу задержали. Ей оказалась 37-летняя местная жительница, уже имевшая судимость. При себе у нее нашли 0,487 граммов наркотика растительного происхождения. Вскоре арестовали и ее подельника - 38-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления.

В январе 2021 года городской суд назначил женщине 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, а мужчине - 7 лет и 1 месяц в исправительной колонии строгого режима.