Лабытнанги может выиграть 80 миллионов, которые пойдут на благоустройство

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Лабытнанги вновь принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах.

- Победа в этом конкурсе дает шанс привлечь дополнительные финансы - 80 миллионов рублей. Надеюсь, что вы согласны со мной в том, что надо обязательно использовать любой шанс для продолжения благоустройства. Ведь каждый хочет видеть город современным и уютным. Пусть его архитектурный облик санет неповторимым, наполненным своими изюминками, - сообщила глава города Марина Трескова.

Также она добавила, что один из критериев отбора победителей - активное участие горожан.

Однако, прежде чем подавать заявку на участие, необходимо определить место, которое необходимо благоустроить. Боксы для сбора предложений установлены в нескольких местах:

пл. В.Нака, д. 1; ГДК «30 лет Победы»; спорткомплекс «Полярный»; приемная местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Присоединяйтесь! Я уже свое мнение выразила. Очень надеюсь на ваше участие! Вместе сможем все, - призвала жителей градоначальница.