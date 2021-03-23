В Салехарде проверили, насколько соцобъекты приспособлены для инвалидов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде представители Общественной палаты ЯНАО и Общественной палаты города проверили, как социальные объекты приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Рейд организован в рамках мероприятий, проводимых на всей территории Ямала, по соответствию социально значимых объектов для маломобильных граждан, - рассказал член Общественной палаты Ямала Евгений Кириллов.

Общественники проверили сразу несколько объектов, в том числе СОК «Авиатор», Национальную библиотеку ЯНАО и Культурно-деловой центр.

В итоге незначительные нарушения выявлены в «Авиаторе» и Национальной библиотеке.

- Выявленные нарушения внесут в акт, который направят в адрес городской администрации. Через некоторое время объекты снова посетит комиссия для проверки по устранению замечаний, - сообщила член Общественной палаты города Лада Перевалова.

Отметим, что рейды по социально значимым объектам Салехарда будут проводиться до конца марта.