Ямальцев приглашают вступить в ряды волонтеров Диктанта Победы

Фото: ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ • Ямало-Ненецкий А.О.

На Ямале открыли набор в ряды волонтеров, которые будут помогать на Диктанте Победы.

- Одна из главных целей Волонтеров Победы - изучение истории нашей страны и повышение исторической грамотности. Мы считаем это важным! Ты тоже? Тогда присоединяйся к проекту и стань волонтером Диктанта Победы, - призвали жителей общественники.

Также они отметили, что в 2020 году Диктант Победы прошел в 77 государствах. В нем приняли участие более миллиона человек, а само мероприятие сопровождало порядка 25 тысяч волонтеров.

Зарегистрироваться в качестве добровольца можно на официально сайте Волонтеров Победы, там же есть возможность выбрать удобную для себя площадку.

Также можно зарегистрироваться в качестве участника и написать Диктант Победы, который состоится 29 апреля.