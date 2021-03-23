«Пассажир госпитализирован»: на трассе Лабытнанги - Харп две иномарки не поделили дорогу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах пострадал еще один человек. Авария случилась 22 марта на 33 километре трассы Лабытнанги - Харп.

- Примерно в 16:00 водитель «Хендай» решил сделать разворот, но не убедился в безопасности маневра, буквально перегородив дорогу автомобилю «Рено». Далее произошло столкновение, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что машина врезалась в боковую дверь, где как раз находился пассажир «Хендай». В результате аварии он госпитализирован в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 17 ДТП, а с начала года - 1 358, в которых 9 человек погибли и 64 получили травмы, в том числе 5 детей.

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