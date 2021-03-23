В Салехарде пройдет фотоконкурс, приуроченный ко Дню оленевода

В Салехарде пройдет интересный фотоконкурс, приуроченный ко Дню оленевода. Поучаствовать в нем может любой желающий. Номинация всего одна: «Мой лучший кадр - День оленевода».

Необходимо опубликовать в Instagram одну фотографию, сделанную на фоне фотозоны «День оленевода», указав хэштег #деньоленеводасалехард2021. На это дается один день - 27 марта с 10:00 до 20:00.

Итоги подведут 29 марта. Победитель получит диплом и памятный подарок.

За более подробной информацией можно обратиться к специалистам Салехардского центра молодежи по телефону: 8 (34922) 4-21-19.