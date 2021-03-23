Погода на Ямале на 23 марта: местами снег

Погода на Ямале на 23 марта Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 23 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и снег. Днем -14, ночью -20. Ветер 1-2 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -8, ночью -10. Ветер 8-11 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -12. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - снег. Днем -13, ночью -11. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -9, ночью -10. Ветер 7-9м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -11, ночью -9. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -19. Ветер 1-3 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -8, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.