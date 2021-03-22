Олег Попов стал новым главой Шурышкарского района

Фото: правительство ЯНАО. Олег Попов выделил шесть основных направлений по развитию района.

В Шурышкарском районе выбрали нового главу. Им стал Олег Попов, который временно исполнял обязанности начальника муниципалитета.

В своей программе по развития района Олег Попов выделил шесть основных направлений: жилищно-коммунальный сектор, строительство современных социальных объектов, комфортная среда, сельское хозяйство и поддержка предпринимательства, туризм, информационная открытость.

По его мнению, в сфере ЖКХ необходимо организовать работы по формированию земельных участков с уже готовой инженерной инфраструктурой. Важным является строительство котельных на жидком топливе, сетей теплоснабжения и модернизация электростанций. Одна из целей - обеспечение многих жилых домов, в том числе индивидуальных, централизованным теплоснабжением.

Также он коснулся довольно острой темы - расселения ветхого и аварийного жилья.

- Инвентаризация жилого фонда, проведенная после утверждения региональной программы, показала, что необходимо включить в список расселения еще 54 дома. И это не удивительно, поскольку капитальное жилье в районе практически не строилось, а деревянные здания быстро обветшали,- отметил Олег Попов.

В итоге районные депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, а он, в свою очередь, поблагодарил всех за оказанное доверие.

- Мнение шурышкарцев должно быть определяющим при решении важных вопросов. Перед нами стоит много задач, район имеет хороший потенциал для развития, - добавил новоиспеченный глава.