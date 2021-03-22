В Новом Уренгое уничтожили три килограмма наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Одна из главных задач новоуренгойской полиции - борьба с незаконным оборотом наркотиков. Так, в 2020 году в городе произошло 147 преступлений в этой сфере, из них 86 связаны со сбытом наркотиков, а 61 - с незаконным хранением.

В минувший четверг, 18 марта, были исполнены приговоры суда по семи уголовным делам и уничтожено более трех килограммов наркотических средств. Также к ним присоединились различные приспособления для их приготовления, употребления и реализации.

- В общем числе уничтожаются запрещенные вещества, изъятые у граждан, которые пытались сбыть их на территории города, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.