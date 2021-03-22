Ямальцам уже сейчас советую задуматься о прививке от клещевого энцефалита Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Ямала советуют уже сейчас задуматься о прививке от клещевого энцефалита, ведь от укуса, как известно, не застрахован никто.

Согласно данным ямальского Роспотребнадзора, в 2020 году был зарегистрирован 31 случай укуса клещами, пять из них - среди детей до 14 лет и один случай заболевания клещевым боррелиозом. Также против клещевого энцефалита в 2020 году вакцинировали 1 668 человек, в том числе 830 детей, а ревакцинировали - 2 229 человек, в том числе 1 451 ребенок.

Основным способом уберечься от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика, которая проводится круглый год. Однако планировать ее нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.

При соблюдении курса вакцинации, состоящего из 3-х прививок (первая вакцинация, вторая через 2-4 недели и третья через год от второй), иммунитет сохраняется на три года. Далее ревакцинации проводятся каждые три года. При этих условиях возможность летального исхода при получении клещевой инфекции равна нулю.