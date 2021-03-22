За выходные в Салехарде поймали трех пьяных водителей

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В минувшие выходные в Салехарде прошел рейд под названием «Нетрезвый водитель». В итоге автоинспекторы выявили трех граждан, севших за руль после спиртного. Теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

- Всего с начала года в окружной столице задержали 31 водителя в нетрезвом состоянии, из них шесть автолюбителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО.

Также в ведомстве напомнили, что при повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Наказание за это - до двух лет лишения свободы.