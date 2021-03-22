Жителям Салехарда расскажут о развитии изобразительного искусства разных эпох

Фото: МВК им. Шемановского

В салехардском музейно-выставочном комплексе им. Шемановского начал работу культурно-просветительский проект «Искусство по шагам», рассчитанный на три года. За это время горожане увидят серию художественных выставок, на которых представят этапы развития станкового изобразительного искусства от эпохи Возрождения (XV–XVI века) и до начала ХХ века.

В экспозициях, которые будут меняться каждые полгода, представят печатные копии живописи и графики из ведущих музеев России. Начинается проект с эпохи Возрождения или Ренессанса, которая включает период европейской истории, ознаменованный многими культурными преобразованиями.

- Эпоха Возрождения пришла на смену Средним векам и стала промежуточным звеном между ними и эпохой Просвещения. Точные годы Ренессанса установить невозможно, тем более что для каждого европейского государства они отличаются. Однако принято считать, что эпоха Возрождения началась в XIV веке, а закончилась в начале XVII века, - рассказали в МВК.

Следующая выставка, которая стартует в ноябре текущего года, будет посвящена эпохе барокко и рококо. В 2022 году посетители познакомятся с классицизмом и романтизмом, а в 2023 году - с реализмом и символизмом.