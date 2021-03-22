В Ноябрьске на трех городских улицах появится новое освещение

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжаются работы по освещению городских улиц. Так, преображение коснется пешеходной дорожки по ул. 60 лет СССР - здесь установят торшерное освещение. Оно появится на участке протяженностью 854 метра - от пересечения с ул. Республики и до ул. Советская. Также заменят освещение в шестом микрорайоне - от Сбербанка до ул. Изыскателей и на внутриквартальном проезд к школе № 8.

Отметим, что недавно освещение появилось в мкр. «7» - от магазина «Невский» до ул. Цоя, по ул. Лиственной - от ул. Муравленко до ул. Киевской и от ул. Холмогорской до гаражей возле школы № 11.

На завершающем этапе находятся работы по освещению центрального проезда промзоны III, автодороги «Карамовская» и автодороги к мкр. «Железнодорожников».

Работы ведутся на основе муниципальной программы. При проектировании учитываются предписания надзорных органов и пожелания горожан.