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Происшествия22 марта 2021 12:51

На Ямале осудят замдиректора строительной фирмы, который заработал на взятках 10 миллионов

Эти деньги он получил за два года
Марина Прохорова
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На Ямале осудят замдиректора строительной фирмы, который заработал на взятках 10 миллионов

Фото: Вера Зенина

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора одной из фирм, занимающихся капитальным строительством. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере».

Оказалось, что мужчина с 2018 по 2019 годы получил от местного предпринимателя, руководящего коммерческой организацией, 10 миллионов рублей. За эти деньги злоумышленник регулярно обеспечивал победу его фирмы в конкурсах, проводимых обществами, в которых он занимал руководящую должность. Кроме того, было обеспечено заключение договоров подряда, беспрепятственное их исполнение, получение оплаты по ним и неприменение штрафных санкций.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Что касается индивидуального предпринимателя, то ему удалось избежать уголовной ответственности в связи с раскаянием и активным сотрудничеством со следствием.

Криминал