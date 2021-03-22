На Ямале осудят замдиректора строительной фирмы, который заработал на взятках 10 миллионов Фото: Вера Зенина

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора одной из фирм, занимающихся капитальным строительством. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере».

Оказалось, что мужчина с 2018 по 2019 годы получил от местного предпринимателя, руководящего коммерческой организацией, 10 миллионов рублей. За эти деньги злоумышленник регулярно обеспечивал победу его фирмы в конкурсах, проводимых обществами, в которых он занимал руководящую должность. Кроме того, было обеспечено заключение договоров подряда, беспрепятственное их исполнение, получение оплаты по ним и неприменение штрафных санкций.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Что касается индивидуального предпринимателя, то ему удалось избежать уголовной ответственности в связи с раскаянием и активным сотрудничеством со следствием.