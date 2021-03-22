В Новом Уренгое выбрали названия для шести микрорайонов

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое дали имена шести микрорайонам. Напоминаем, что все названия предложили сами горожане, руководствуясь их расположением и объектами благоустройства.

- Спасибо за ваше активное участие, идеи и заинтересованность. Все предложения были собраны и рассмотрены специальной комиссией. Из девяти территорий названия получили шесть, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Так, мкр. 4А Западный, расположенный в историческом центре города, будет носить название «Романтиков». Участки, где строятся многодетные семьи - мкр. «Семейный». А территория напротив ДС «Звездный», где появится парк и Культурно-деловой центр, станет именоваться мкр. «Парковый».

Также названия присвоены следующим участкам: мкр. IVA (восточная часть) - «Правобережный»; мкр. в районе Коротчаево ( в генеральном плане города: квартал 07:04) - «Береговой»; мкр. в районе Коротчаево (в генеральном плане города: квартал 07:03) - «Железнодорожный».