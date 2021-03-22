Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 марта 2021 года увеличилось на 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека, с начала периода - 37 775.

Из общего числа болеющих 152 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 405 человек.

Кроме того, за сутки выявлено один 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 913 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 19 заражения COVID-19 (за весь период - 31 862): Ноябрьск - 9 (за весь период - 4 260), Новый Уренгой - 7 (за весь период - 6 514), Надымский район - 2 (за весь период - 3 375), Салехард - 1 (за весь период - 3 430).

За сутки в регионе провели 214 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 470 108.

Излечились от коронавируса 39 человек, за весь период - 36 257.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 284 человека с COVID-19, из них 1 015 (10,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 466 153. Выздоровевших - 7 790, за весь период - 4 077 185. Умерших - 361, с начала периода - 95 391.