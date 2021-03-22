Денис Напольских стал новым директором департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Денис Напольских сназначен новым директором департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее он был включен в резерв управленческих кадров после подведения итогов конкурса, который инициировал губернатор Дмитрий Артюхов.

Свой профессиональный путь в дорожном хозяйстве Денис Напольских начал в 2003 году в Перми, принимая участие в строительстве Камского моста. С 2006 года работал в акционерном обществе «Мостострой-11», где прошел путь от мастера строительных и монтажных работ до заместителя директора по производству. С декабря 2018 года занимал должность руководителя.

Родился Денис Напольских в Кировской области. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию по специальности «Мосты и транспортные тоннели». Женат, воспитывает двоих детей.