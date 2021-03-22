Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ямал
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ямал
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество22 марта 2021 9:48

Администрация Надымского района взяла на себя ответственность за бесхозные электросети

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий

Прокуратура Надымского района заставила местную администрацию поставить на учет бесхозные электросети

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Надымского района заставила местную администрацию взять на себя ответственность за сети электроснабжения, которые долгое время числились бесхозными.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, к данным сетям подключены общественный здания, а сами линии не имеют владельца с 2016 года.

Чтобы исправить ситуацию, прокуратура внесла представление главе администрации. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, однако выявленные нарушения так и не были устранены.

Тогда прокурор обратилась в суд с исковым заявлением, в котором вновь требовал поставить на учет бесхозное имущество. В итоге суд встал на сторону государственного обвинителя. Сейчас исполнение его решения контролируется прокуратурой.