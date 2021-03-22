Житель Салехарда получил крупный штраф за фиктивную прописку двадцати человек Фото: Вера Зенина

В Салехарде осудили местного предпринимателя. Он признан виновным в фиктивной регистрации граждан.

Оказалось, что в 2020 году мужчина прописал в своей квартире 20 человек - 19 граждан России и одного иностранца. Однако данные люди не проживали по адресу салехардца, но регулярно платили за это деньги.

- За прописку мужчина требовал по одной тысяче рублей в месяц, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Согласно решению суда, предприниматель обязан оплатить штраф в сто тысяч рублей.

Напоминаем, что на такой же схеме попалась жительница Муравленко. Она зарегистрировала у себя дома некую женщину, которая ежемесячно вносила за прописку 3 тысячи рублей.