Команда педагогов из Нового Уренгоя стала победителем конкурса «Учитель будущего»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Санкт-Петербурге завершился финал профессионального конкурса «Учитель будущего» - одного из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Ямал представляла единственная команда из новоуренгойской школы №17. В ее состав вошли педагоги Зоя Соловьева, Елена Волошина и Яна Зайцева.

За победу боролись 99 Команд со всей страны. Педагоги продемонстрировали мастерство в трех испытаниях: Междисциплинарный урок, конференция ТED и проектирование воспитательного мероприятия.

В итоге ямальские специалисты стали одной из тридцати команд-победителей.

- Конкурс «Учитель будущего» дал мне возможность профессионального роста. Я приобрела новые контакты и принимала участие в новых педагогических практиках,- поделилась впечатлениями Яна Зайцева.

Елена Волошина также согласилась с коллегой по команде и считает, что конкурс «Учитель будущего» - это новый опыт, который дает горизонтальное развитие и профессиональный рост.

Далее победители конкурса станут участниками образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей.