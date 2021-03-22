МЧС Ямала запустили единый «телефон доверия» для жителей

Фото: МЧС России по ЯНАО

Жители региона могут позвонить на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99.

- Вы сможете задать свои вопросы и получить квалифицированные консультации, касающиеся пожарной безопасности, гражданской обороны и безопасности на водных объектах. Также можно сообщить о фактах грубого нарушения правил пожарной безопасности в организациях, на предприятиях и в жилых зданиях. Кроме того, по этому телефону можно дать оценку деятельности региональных сотрудников и подразделений МЧС, - рассказали в ведомстве.

Сообщения принимаются ежедневно и в круглосуточном режиме. Напоминаем, что «телефон доверия» не является номером экстренной службы.