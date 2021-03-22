«Пострадали два человека»: в Пуровском районе отцепившийся полуприцеп снес с дороги легковушку

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах пострадали еще два человека. Авария случилась 21 марта на 480 километре трассы Сургут-Салехард.

- В 13:36 грузовик «Volvo FM Truck» с автоприцепом двигался со стороны Губкинского в сторону поселка Пурпе. Поворачивая направо, полуприцеп расцепился с амашиной, выехав на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21043», - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель и пассажир легковушки получили травмы и доставлены в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 17 ДТП, а с начала года - 1 338. В них погибли 9 человек и 62 травмированы, в том числе 5 детей.