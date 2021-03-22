В Надымском районе оказывают психологическую помощь семьям с детьми

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Жители Надымского района, у которых есть дети, могут получить психологическую помощь. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Семья для каждого из нас - смысл жизни. Мы все - дети своих родителей и родители нашим детям. Случаются ситуации, когда семьям требуется помощь и не всегда - материальная. Часто и родителям, и детям нужна и психологическая помощь, и моральная поддержка, - отметил глава района.

На данный момент в районе находятся один специализированный центр и 14 консультативных пунктов. Там окажут помощь всем родителям, у которых имеются какие-либо проблемы.

Отметим, что такие пункты есть не только в Надыме, но и в поселках: в Пангодах, Правохеттинском, Заполярном, Лонгъюгане и в селе Ныда.

Обратиться в любой из пунктов можно как лично, так и дистанционно. Специалисты с радостью откликнутся на ваш запрос, проконсультируют и примут участие в разрешении сложных ситуаций.

Актуальная информация о работе центра и пунктов размещена на официальных сайтах учреждений в разделе «Поддержка семей, имеющих детей».