В Лабытнанги завершился конкурс юных чтецов «Живая классика»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги завершился муниципальный этап Х Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Об этом рассказала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Выходные дают возможность заняться любимыми делами, например, продолжить чтение начатой книги. Приятно осознавать, что в Лабытнанги живет множество поклонников прозы и поэзии, - написала градоначальница.

В этом году продемонстрировать мастерство выразительного чтения вызвались 15 школьников, все они выбрали произведения, которые не входят в школьную программу. В итоге прозвучали отрывки из рассказов Юрия Яковлева «Сердце земли», «Девочки с Васильевского острова» и даже из романа «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда.

Ребятам сполна удалось продемонстрировать артистизм, динамичность интонации, выразительность речи и передать эмоции героев произведений.

Победители представят город на окружном этапе конкурса.