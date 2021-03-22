Погода на Ямале на 22 марта: переменная облачность и ветер

Погода на Ямале на 22 марта Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 22 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -18, ночью -22. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -14, ночью -16. Ветер 6-9 м/с.

Надым: ясно. Днем -18, ночью -20. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -19, ночью -22. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -16, ночью -18. Ветер 5-9м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -17, ночью -19. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем -19, ночью -21. Ветер 1-3 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -15, ночью -17. Ветер 6-10 м/с.