На Ямале СК завершил расследование уголовного дела, связанного с особо крупной взяткой

Финансовые махинации

На Ямале следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

Следствию удалось установить, что заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», а затем ООО «Харампурнефтегаз» в 2018 - 2019 годах незаконно частями получил от индивидуального предпринимателя, который действовал в интересах другой коммерческой организации денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей. В замен, обвиняемый обеспечивал заключения договоров подряда между коммерческими организациями, подписание актов выполненных работ и их оплату в максимально ранние установленные условиями сроки, неприменение штрафных санкций.

В отношении индивидуального предпринимателя, передавшего коммерческий подкуп, уголовное дело прекращено. Предприниматель раскаялся и активно сотрудничал со следствием.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд.