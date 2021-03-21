Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 марта 2021 года увеличилось на 25 человек

Средства защиты Фото: Виктория Стеблова

В ЯНАО зарегистрировано за сутки 25 человек с новым коронавирусом. 31 человек выздоровели. 139 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 12 пациентов – в тяжелом состоянии, 4 – на ИВЛ. 2 319 проведенных тестов.

По последним данным статистики оперативного штаба на 21 марта 2021 года в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 37 751 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 36 218 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 405 человек.

За сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

20 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО: Новый Уренгой – 8 (за весь период – 6 507); Салехард – 1 (за весь период – 3 429); Надымский район – 2 (за весь период – 3 277); Пуровский район – 7 (за весь период – 3 373); Губкинский – 2 (за весь период – 2 678); Лабытнанги – 2 (за весь период – 1 893); Тазовский район – 3 (за весь период – 1 128).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Летальный случай: Салехард, мужчина, 65 лет.