На Ямале неизвестный несколько раз выстрелил в бездомное животное

Верный друг человека Фото: Виктория Стеблова

В Салехарде неизвестный человек ранил бездомную собаку. Об этом рассказала волонтер Фонда защиты животных «Дорога Домой».

За помощью к зоозащитникам обратился местный житель, который рассказал, что на одной из мусорных площадок города умирает собака. На звонок отреагировали волонтеры и прибыли в указанное место. Добровольцы обнаружили испуганного пса в крови. Животное доставили к ветеринарам.

Волонтер Ольга Черкашина рассказала, что раненной собаке сделали рентген. - Оказалось, что ее тело все в пулях. В нее стреляли. И это днем, в городе! Собачку назвали Линда. Сейчас ей предстоит сложная операция. Есть надежда, что она опять будет ходить, бегать и прыгать, – поделилась девушка.

Зоозащитники планируют поставить пса на ноги. Для этого необходимо провести полноценное лечение. Фонд защиты животных открыл сбор средств в помощь покалеченному животному.