Фото: МЧС Ямал

В городе Тарко-Сале в детском саду "Радуга" прошли пожарно-тактические занятия. Главными задачами мероприятия стали: отработка оперативного плана пожаротушения и схемы эвакуации людей из здания на социально-значимом объекте, отработка взаимодействия пожарных подразделений с администрацией детского сада и службами жизнеобеспечения.

Пожарно–тактические занятия нужны для того, чтобы все участники в рамках учений смогли максимально приблизится к ситуации.

Работников детского сада заранее проинструктировали о порядке действия при возникновении пожара. Также с детьми была проведена беседа: «Как нужно вести себя в случае возникновения пожара»

Перед началом учений спасатели 11 пожарно-спасательной части еще раз изучили план детского сада. После мероприятия организаторы провели разбор действий по ликвидации огня с пожарными, задействованными службами, представителями администрации садика. Помимо этого, участники учений подвели итоги, на которых подчеркнули, что все задач были успешно достигнуты.

Учебная пожарная тревога помогла наглядно объяснить детям, как правильно себя вести в случае опасности и быстро покинуть здание, не поддаваясь панике.