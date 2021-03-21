Погода на Ямале на 21 марта: пасмурно

Весенняя пора Фото: Виктория Стеблова

В воскресенье, 21 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -22, ночью -24. Ветер 2-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -14. Ветер 4-11 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -19. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -19. Ветер 9-12 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 4-16 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -23, ночью -24. Ветер 1-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -16. Ветер 7-11 м/с.

На Руси в этот день праздновался день весеннего равноденствия. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

Также в этот день отмечался День Вербы. Считалось, что к этой дате она уже должна распуститься. Ветки вербы приносили в дом. Люди считали, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, болезни и печали.