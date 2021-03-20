«Пришел в гости о обокрал»: житель Лабытнанги стащил у подруги золотое кольцо

Житель Лабытнанги украл у подруги золотое кольцо Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирного украшения по горячим следам. Все началось с того, что 18 марта в дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее пропало золотое кольцо стоимостью 10 тысяч рублей.

Далее полицейские установили, что днем ранее, 17 марта, потерпевшая пригласила в гости своего знакомого, чтобы скоротать вечер за рюмкой спиртного. Воспользовавшись моментом, злоумышленник забрал кольцо, лежавшее на полке, и отправился домой.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.