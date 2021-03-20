Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 марта 2021 года увеличилось на 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека, с начала периода - 37 726.

Из общего числа болеющих 130 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 404 человека.

Кроме того, за сутки выявлено один новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 903 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 23 заражения COVID-19: Новый Уренгой - 12 (за весь период - 6 499); Ноябрьск - 5 (за весь период - 4 251); Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 891); Салехард - 1 (за весь период - 3 428); Пуровский район - 1 (за весь период - 3 272); Ямальский район - 1 (за весь период - 890); Красноселькупский район - 1 (за весь период - 302).

За сутки в регионе провели 4 307 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 467 575.

Излечились от коронавируса 37 человек, за весь период - 36 187.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 632 человека с COVID-19, из них 1 135 (11,8%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 447 570. Выздоровевших - 11 279, за весь период - 4 060 652. Умерших - 392, с начала периода - 94 659.