Жители Лабытнанги проголосовали за присоединение поселка Харп

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги завершились публичные слушания по поводу присоединения поселка Харп. Об этом рассказала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Вместе с горожанами мы обсуждали: если Харп вернется в состав Лабытнанги, смогут ли наши населенные пункты успешно взаимодействовать в рамках единого экономического и социального пространства? Все прекрасно помнят, что до 2004 года мы были одним целым. Но и с переходом поселка в состав Приуральского района наша связь не оборвалась, - отметила градоначальница.

Также она добавила, что процесс интеграции Харпа и Лабытнанги вполне логичен и оправдан.

Следующий шаг - за депутатами Городской думы и Законодательного Собрания ЯНАО, которые также рассмотрят этот вопрос. Окончательное решение будет принято в апреле.