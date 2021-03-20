Погода на Ямале на 20 марта: переменная облачность и ветер

Погода на Ямале на 20 марта Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 20 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -26, ночью -23. Ветер 7-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -8. Ветер 11-15 м/с.

Надым: ясно. Днем -20, ночью -21. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -25, ночью -27. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -19, ночью -18. Ветер 11-14 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -21, ночью -23. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -24, ночью -23. Ветер 7-10 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -15, ночью -16. Ветер 5-8 м/с.