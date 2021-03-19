В Ямальском районе окажут поддержку семьям, воспитывающих приемных детей

Фото: администрация Ямальского района

Специалисты «Центра по оказанию помощи семье и детям» проведут в Яр-Сале консультации для родителей, которые воспитывают приемных детей.

Обратиться за поддержкой можно в том случае, если необходима помощь в решении педагогических и психологических вопросов в отношении ребенка; педагогическая или психологическая экспресс-диагностика ребенка; консультирование по вопросам воспитания, обучения и развития детей; участие в групповых консультациях и социально-психологических тренингах с другими родителями.

Отметим, что помощь оказывается бесплатно. Ее можно получить очно или дистанционно.

Очно: по письменному заявлению в понедельник и пятницу с 8:30 до 18.00, в субботу с 8:30 до 16:00, адрес: ул. Худи Сэроко, 43.

Дистанционно: по телефону 8 (34996) 3-11-21, через сайт в разделе «Онлайн-консультация» или по электронной почте: tsentr-pomoshch@mail.ru.