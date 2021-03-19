В Тарко-Сале закрывают госпиталь для больных коронавирусом

Фото: правительство ЯНАО

В Тарко-Сале закрывают госпиталь для больных COVID-19, развернутый на базе акушерского отделения районной больницы. Накануне оттуда выписали последнего пациента, победившего болезнь.

Теперь пуровчан с подтвержденным коронавирусом будут госпитализировать в инфекционное отделение больницы, где имеются отдельные боксы. Затем пациентов направят в Ноябрьск и Новый Уренгой.

- Получал очень много обращений от жительниц Пуровского района с просьбой открыть поскорее отделение. Пациенткам приходилось ездить в Ноябрьск на плановые роды. К счастью, теперь мы можем вновь принимать наших жительниц в райцентре, - рассказал и.о. главного врача Тарко-Салинской ЦРБ Евгений Евсеев.

В помещении госпиталя проведут тотальную дезинфекцию и косметический ремонт. После этого на прежнее место работы вернутся сотрудники профильного отделения, которые временно оказывали медицинскую помощь в гинекологическом отделении стационара.