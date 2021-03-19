В Ноябрьске юные фигуристы побывали на мастер-классе у Ильи Авербуха

Фото: личная страница Андрея Романова в соцсетях

В Ноябрьске стартовал фестиваль зимних видов спорта «Winter fest», организованный при поддержке СИБУРа. Юные фигуристы смогли поучаствовать в мастер-классе, который провел Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Спортсмены, тренеры и дети получили яркие эмоции от общения с чемпионом, а также узнали секретные техники именитого фигуриста.

Чуть ранее состоялось торжественное открытие фестиваля. Гостей и участников поприветствовали глава Ноябрьска Алексей Романов, директор Вынгапуровского ГПЗ Олег Малышев и, конечно же, Илья Авербух.

- Я всегда рад принимать участие в таких встречах, потому что они взаимообогащают нас. Для юных фигуристов это может стать мотивацией, и в будущем они принесет не одну победы нашей стране, - рассказал фигурист.

Завтра, 20 марта, на ледовой арене «Авангард» пройдет мастер-класс от именитого спортсмена Владимир Антипов. Он пообщается с юными хоккеистами и даст им пару советов.

- Искренне надеюсь, что общение с выдающимися российскими спортсменами станет не только ярким эмоциональным событием, но и мощной мотивацией для наших юных спортсменов, - отметил глава города Алексей Романов.