В селе Аксарка открылся детский сад «Солнышко»

Фото: правительство ЯНАО

В селе Аксарка Приуральского района открылся новый корпус детского сада «Солнышко», рассчитанный на 240 мест. Здесь созданы самые современные возможности для развития малышей. Воспитанники будут знакомиться с разными профессиями и изучать окружающий мир.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. Сейчас два воспитанника имеют особенности здоровья, однако с 1 сентября появится комбинированная группа для детей с ОВЗ и инвалидностью. Все педагоги, которые приступят к работе в новом учреждении - жители Приуральского района. Большинство из них - выпускники ямальских колледжей.

С открытием нового детского сада старый деревянный корпус снесут, а существующие капитальные здания объединят единой территорией.

Раньше в селе дошкольные учреждения были переполнены, родители не имели возможности оставить детей в яслях на целый день - только на несколько часов. Теперь эти проблемы решены. В районном центре полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, а ясельные группы работают в течение всего дня.