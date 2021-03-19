В Ямальском районе идет активная подготовка к соревнованиям по сноукайтингу

Фото: администрация Ямальского района

До соревнований по сноукайтингу, которые пройдут в Яр-Сале с 1 по 4 апреля, осталось две недели. Это активный вид спорта, представляющий занятия с буксировочным воздушным змеем на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.

Организуют мероприятие специалисты Ямальского молодежого центра «Импульс», специально к юбилейному Слету оленеводов.

На участие в соревнованиях заявились порядка 30 спортсменов из разных городов страны. Представлять Ямальский район будут Едей Сэрпива, Олег Вануйто, Иван Худи и Яков Лаптандер.

Любой желающий может прийти на Ярсалинский сор и поболеть за участников. А 4 апреля в «Городе мастеров» пройдут показательные выступления сноукайт-фристайлеров - опытные спортсмены покажут невероятные трюки в воздухе.

Кроме того, организаторы подготовили серию мастер-классов для тех, кто желает освоить начальные навыки зимнего парусного спорта.