В Пуровском районе ищут сразу несколько кандидатов на руководящие должности

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

В Пуровском районе начался прием заявок для участия в конкурсах по формированию кадрового резерва. В администрации ищут начальника департамента имущественных и земельных отношений, а также начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики. Заявки принимаются до 2 апреля включительно.

Также продолжается прием заявок на должность начальника департамента образования районной администрации, заявку можно подать до 26 марта.

- Приглашаю пуровчан и жителей других регионов воспользоваться возможностью и найти применения своим знаниям, опыту и управленческому таланту. Нам нужны инициативные, креативные профессионалы, в том числе - на руководящие должности. Люди, заряженные на конечный результат, чтобы земляки почувствовали улучшения, - сообщил глава района Антон Колодин.

Всю информацию можете получить по телефону: (34997) 6-07-01 либо на сайте администрации в разделе «Резерв управленческих кадров».