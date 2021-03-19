Пуровчанин купил дорогую видеокамеру на сайте-однодневке Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратился 47-летний житель поселка Ханымей, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 1 марта мужчина нашел в интернете сайт по продаже различной электроники. Изучив товар, пуровчанин решил купить видеокамеру стоимостью 21 тысяча рублей. Списавшись с менеджером магазина, мужчина обсудил условия покупки и перечислил деньги на счет, указанный на сайте интернет-магазина. После оплаты товара ханымеец обнаружил, что страница магазина удалена, а контактный телефон отключен. О данном способе мошенничества мужчине было известно, поэтому он сразу обратился в полицию.

Сейчас сотрудники разыскивают мошенников, нажившихся на северянине. Также возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».