«Детская зона и террасы»: в Салехарде благоустроят территорию «Горка-парка»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде благоустроят спортивно-туристический комплекс «Горка-парк», который находится у реки Полябта. Там планируют построить детскую игровую зону, современную террасу с видом на реку и дополнительные парковочные места.

На данный момент в комплексе открыты три 180-метровые трассы для тюбинга, подготовлен пункт проката и работает кофейня, пока, правда, в тестовом режиме (по субботам и воскресеньям). Там горожане могут согреться и попить вкусный кофе.

- Хочется создать комфортное место для отдыха и семейного досуга салехардцев. Летом планируем провести работы по благоустройству территории, озеленение, установить террасные дорожки и реечные фасады на здание, также хотим приобрести еще один подъемник и удлинить трассу, - рассказал автор проекта Василий Моргунов.

Зимой в «Горка-парке» посетители могут кататься на горных лыжах, сноуборде и тюбингах. Летом будет работать прокат велосипедов, электросамокатов и летнего батута.