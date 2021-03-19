Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 марта 2021 года увеличилось на 25 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек, с начала периода - 37 702.

Из общего числа болеющих 145 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 404 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 902 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 22 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 7 и Ноябрьске - 6.

Далее идут: Губкинский - 3, Муравленко и Шурышкарский район - 2.

Замыкают список: Салехард и Пуровский район - 1.

За сутки в регионе провели 4 118 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 463 268.

Излечились от коронавируса 32 человека, за весь период - 36 150.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 699 человек с COVID-19, из них 1 264 (13,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 437 938. Выздоровевших - 12 337, за весь период - 4 049 373. Умерших - 443, с начала периода - 94 267.