Тазовчанин, который залез в чужую квартиру и ударил друга ножом, предстанет перед судом

Тазовчанин, который залез в чужую квартиру и ударил друга ножом в живот, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном проникновение в чужое жилище и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Преступления случилось в ночь на 9 декабря 2020 года. Все началось с того, что обвиняемый, находясь в подъезде жилого дома, увидел ключ, который оставила в замке невнимательная хозяйка. Забрав его, мужчина сообщил своим приятелям, что у него есть свободная квартира, где можно выпить.

Войдя в квартиру, компания расположилась на кухне, разбудив владелицу. Возмущенная женщина попросила мужчин удалиться, однако они не спешили уходить. Компания разошлась лишь после того, как допили спиртное.

Далее обвиняемый, захватив с собой одного из приятелей, отправился к своей подруге, которая жила в этом же доме. Однако в момент застолья между мужчинами случился конфликт. Вооружившись кухонным ножом, тазовчанин ударил приятеля в живот.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.