«Избил и изнасиловал»: в Надыме осудят мужчину, который надругался над своей гостьей

В Надыме осудят мужчину, который надругался над своей гостьей Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Ягельный. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Преступление случилось в декабре 2020 года. По данным следствия, мужчина познакомился в социальных сетях с женщиной. Затем он пригласил новую знакомую к себе домой, чтобы узнать друг друга поближе, однако встреча закончилась весьма печально.

- В ходе общения, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил гостью и надругался над ней, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.