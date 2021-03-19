Пуровская прокуратура добилась возвращения тепла в квартиры таркосалинцев Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пуровского района наказала филиал АО «Ямалкоммунэнерго» за нарушение температурного режима в квартирах таркосалинцев. Проверку организовали на основании коллективного обращения жителей многоквартирного дома № 17 по ул. Строителей.

- Установлено, что филиал АО «Ямалкоммунэнерго» на протяжении января 2021 года не соблюдал температурный режим на подающем трубопроводе многоквартирного дома, что привело к снижению температуры в жилых помещениях граждан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим руководителю организации внесено представление. На данный момент все нарушения устранены. Кроме того, в отношении директора филиала возбуждены административные дела по ст. 9 и 11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией). Ему предстоит выплатить штраф в 2 тысячи рублей.